Veel spullen met korting vandaag: het is Black Friday

Het is vandaag Black Friday. Veel spullen zijn daardoor in de aanbieding en heel veel goedkoper. Vooral in Amerika is dit voor winkels een belangrijke dag. 's Nachts staan mensen al bij de ingang om zo snel mogelijk naar binnen te kunnen.

Expres niet mee doen

Ook in Nederland wordt het steeds populairder. Toch zijn er ook winkels die expres niet mee doen. Zij vinden het onzin en zeggen dat mensen door die aanbiedingen spullen kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben.