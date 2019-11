Europa League: PSV baalt, AZ blij en Feyenoord moet afwachten

PSV verloor met 4-0 van de club Sporting Portugal. Daardoor zijn ze uitgeschakeld en mogen ze niet meer verder spelen in dit toernooi.

Wisselend succes voor Nederlandse voetbalclubs. PSV, AZ en Feyenoord speelden allemaal gisteravond een wedstrijd in de Europa League. Dat is het op één na belangrijkste voetbaltoernooi van Europa.

psv Estádio José Alvalade

We’re out of the @europaleague. #SPOPSV 4-0