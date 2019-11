Geldautomaten van ABN Amro gaan dicht door plofkraken

Zo'n ontploffing zorgt voor erg veel schade. Niet alleen voor de bank zelf. Maar ook voor de woningen die erom heen staan. Daarom sluit de bank de pinautomaten. Ze vinden het niet meer veilig voor mensen die er in de buurt wonen.

In juli was er in Venlo een grote plofkraak. Toen spraken we erover met kinderen die er dichtbij wonen: