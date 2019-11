Dit logo komt op al het eten in de supermarkt

Over een jaar komt er een nieuw plaatje op al het eten in de supermarkt. Het plaatje noem je een Nutri-Score en daarop is te zien hoe gezond een product is.

A, B, C, D, E

Op het plaatje staan de eerste vijf letters van het alfabet. Daardoor kan je precies zien of er veel suiker of zout in het eten zit. De regering hoopt dat Nederlanders zo sneller zien welke producten ongezond zijn, en dat minder vaak kopen.

Eerder maakten we deze reportage over ontbijtgranen. Daarin hoor je meer over de Nutri-Score: