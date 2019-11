Kunnen groente en planten groeien met plas van mensen?

Het kan belangrijk zijn voor een missie naar de planeet Mars. Om daar ooit te kunnen wonen, is het namelijk nodig om daar groente te kunnen maken. Zo kunnen astronauten misschien hun eigen voedsel verbouwen.

Een plantje sneller laten groeien door er wat koeienmest bij te strooien, dat ken je waarschijnlijk wel. Maar een plant bemesten met de plas van een mens, dat is nieuw. Onderzoekers willen erachter komen of het werkt.

Hoe werkt het?

Als astronauten plassen, kunnen ze de plas schoonmaken en weer opnieuw opdrinken als water. Bij het schoonmaken blijft er een nog bepaald stofje over. De onderzoekers gebruiken dat stofje om planten mee te laten groeien. Het is eigenlijk een soort mest, maar dan voor in de ruimte.