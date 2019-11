Kinderen balen: veel TikTok-accounts worden verwijderd

TikTok is populair bij kinderen, maar officieel is de app helemaal niet voor kinderen onder de 13 jaar. En dat merken steeds meer kinderen. Er worden namelijk vaker accounts verwijderd.

Vandaag zie je Juul van 11 jaar in het Jeugdjournaal. Haar TikTok-account was opeens verdwenen en daardoor is ze haar volgers kwijt en heeft ze geen toegang meer tot haar 800 filmpjes.