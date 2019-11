75 jaar geleden: reclame om konijnen op te eten

In 1944 was er een bijzondere reclame te zien in de Nederlandse bioscopen. Nederlanders leerden toen hoe je het beste een konijn kon houden, om hem daarna op te kunnen eten.

In de winter van 1944 hadden veel mensen in Nederland honger. Het was oorlog en er was veel te weinig voedsel. De treinen die groenten, meel en brandstof naar de steden zouden brengen, reden niet meer. Daarom moesten mensen zelf voor eten zorgen, zoals het vlees van een konijn.