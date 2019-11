Huis van Jan Rein ontploft door vuurwerkbom

De politie vroeg in het televisie-programma Opsporing Verzocht om hulp, omdat de daders nog altijd niet gevonden zijn. Agenten denken dat het gedaan is door jongeren uit Urk, de gemeente waar Jan-Rijn woont.

Waarom de bom juist bij deze familie naar binnen is gegooid, is niet duidelijk. De politie denkt dat de daders zich hebben vergist en dat hun zware vuurwerkbom eigenlijk voor iemand anders was bedoeld.

Tips

Het gezin zit nu tijdelijk in een andere woning. Ze kunnen waarschijnlijk pas over een paar maanden naar huis, wanneer hun huis weer veilig en opgeknapt is. In de tussentijd zoekt de politie naar de daders. Dankzij het tv-programma hebben ze veel tips gekregen.