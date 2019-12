Dit kinderfeest in Oostenrijk is behoorlijk griezelig

Schrikken, vuurspuwers, harde muziek en rookmachines. In Oostenrijk wordt Krampus gevierd. Dat is een traditioneel kinderfeest waarbij acteurs zich heel eng verkleden.

Krampus betekent klauw in de oude Duitse taal en is een soort hulpje van de Oostenrijkse Sinterklaas. En hij is wel wat enger dan de hulpjes die onze Sinterklaas meeneemt. Populair is Krampus wel. Bezoekers komen zelfs uit Amerika om het griezelige feest te bewonderen.