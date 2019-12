Emre is de jongere van het jaar

Jongerenkrant 7Days heeft Emre Hoogduijn van 18 uitgeroepen tot Jongere van het Jaar 2019. Hij kreeg de afgelopen weken de meeste stemmen en ging met de prijs naar huis.

Coming Out

Emre helpt niet-westerse jongeren met hun coming-out. Zelf vertelde hij twee jaar geleden dat hij op jongens valt. Dat vond hij erg moeilijk, onder andere omdat hij deels Turks is.

Hij had het misschien makkelijker gevonden als hij meer niet-westers voorbeelden had die over dit soort onderwerpen zouden praten. Nu hield hij het tien jaar geheim.

Sara Dol

Andere kanshebbers dit jaar waren TikTokker Sara Dol, klimaatactivist Stijn Warmenhoven, atlete N'ketia Seedo en rapper Stien den Hollander (S10).