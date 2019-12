Onrust in Duindorp na schrappen vreugdevuur

In Duindorp was het gisteravond behoorlijk onrustig. Jongeren staken containers en afvalbakken in brand en hebben een bushalte vernield. Zaterdag was het ook al onrustig in de wijk in Den Haag.

Waarschijnlijk deden jongeren het omdat ze boos zijn. Dit jaar mag er geen grote vuurstapel worden gebouwd met Oud en Nieuw. De regels zijn strenger geworden, omdat het vorig jaar helemaal uit de hand liep.

Scheveningen

In Duindorp en Scheveningen is het traditie om met Oud en Nieuw een vreugdevuur te maken. In Scheveningen was de brandende houtstapel vorig jaar zo hoog, dat er een regen van vonken ontstond. Daardoor regende het vonken en ontstonden op verschillende plekken brandjes.