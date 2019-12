Niet schrikken: je krijgt waarschijnlijk een waarschuwing

Grote kans dat je vanmiddag om klokslag 12:00 uur een berichtje krijgt op je telefoon. Het gaat om een NL-alert. Dat is een waarschuwingsbericht van de overheid voor als er een noodsituatie is.

Het is gelukkig een test en geen echt alarm. De regering wil graag dat het systeem goed werkt als er wel iets aan de hand is. Daarom is er af en toe een oefening.

Het bericht gaat vandaag naar 12 miljoen Nederlanders. Hopelijk komt het ook bij 12 miljoen Nederlanders aan.