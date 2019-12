Veel auto's over de kop door gladheid

In grote delen van het land zijn ongelukken gebeurd. Vooral in het noorden van Nederland en in de regio Rotterdam waren veel valpartijen en sloegen auto's over de kop.

Kinderen

In Bodegraven kwam een taxibus met zes kinderen in het water. De chauffeur was met de kinderen onderweg naar hun school. Ze raakten gelukkig niet gewond, maar werden wel drijfnat.

Code geel

Als je vandaag nog op de fiets stapt kun je beter extra voorzichtig zijn. Voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant is code geel afgegeven wegens gladheid.