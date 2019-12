Er wordt nog druk gebouwd aan het circuit in Zandvoort

Op het Formule 1-circuit in Zandvoort rijden op dit moment overal graafmachines en bulldozers. Er wordt druk gebouwd en volgens de directeur van het race-circuit moet er nog veel gebeuren.

Grand prix

Sinds vorige maand wordt aan de baan gewerkt. In mei 2020 is hier een grand prix. Dat is een race-wedstrijd voor de beste coureurs van de wereld. Voordat die wedstrijd start, moet de baan flink worden verbeterd.