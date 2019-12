Opnieuw onrustige nacht in Duindorp na schrappen vreugdevuur

In de Haagse wijk Duindorp waren vannacht opnieuw rellen. Jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. En één agent pakte zelfs zijn pistool toen een auto leek in te rijden op een groepje mensen.

De bestuurder reed op het laatste moment een andere kant op. 13 mensen zijn gearresteerd.

Geen vreugdevuur meer

In de buurt zijn mensen boos, omdat ze dit jaar geen vreugdevuur mogen bouwen. Dat was een traditie met oud en nieuw. Het mag niet meer, omdat het vorig jaar flink uit de hand liep. Door harde wind vlogen vonken door de lucht en ontstonden er brandjes.

9 jaar

Ook in de nacht van zondag op maandag waren er rellen in Duindorp. 13 mensen werden aangehouden, waaronder een jongen van 9 jaar. We maakten er deze video over: