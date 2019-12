Dit zijn de 10 meest gestreamde hits van Nederland

Spotify heeft de top 10-lijst gedeeld met de meest gestreamde nummers van 2019. Op 1 staat 'Hij Is Van Mij' van Kriss Kross Amsterdam, Maan en Tabitha ft. Bizzey.

In de lijst doen vooral nummers van Nederlandse artiesten het goed. 6 nummers in de lijst zijn gemaakt door Nederlanders.

9. Suzan & Freek - ' Als het Avond is '

6. Lewis Capaldi - ' Someone You Loved '

1. Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha featuring Bizzey - ' Hij is van Mij '

In 2018 stonden veel rappers in de lijst, dat is dit jaar dus anders.

Spotify maakte ook bekend naar welke artiesten wereldwijd het meest werd geluisterd.