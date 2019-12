75 jaar geleden: slimme truc om Duitsers in de val te lokken

75 jaar geleden bedachten de bevrijders van Nederland een slimme truc. Ze gebruikten luidsprekers om Duitse soldaten in de val te lokken.

Tweede Wereldoorlog

In 1944 was de Tweede Wereldoorlog aan de gang en was een groot deel van Nederland bezet door de Duitsers. Gelukkig werden steeds meer dorpen en steden bevrijd. Bij de bevrijding van de plaats Blerick in Limburg ging dat op een bijzondere manier.

De bevrijders weten niet precies waar de Duitsers zitten. Daarom legde een commandant van de bevrijders luidsprekers in het bos met het geluid van tanks. De Duitsers komen op het geluid af en vallen de luidsprekers aan. Daardoor weten de bevrijders precies waar ze zijn en kunnen ze uiteindelijk worden verslagen.