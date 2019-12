Waarom zijn mensen boos op oud-voetballer Marco van Basten?

Een van de bekendste oud-voetballers van Nederland is niet meer te kiezen in voetbalspel FIFA. Ook is Van Basten een week niet op tv te zien als voetbaldeskundige. En dat komt allemaal door een opmerking die hij heeft gemaakt.

'Mislukte grap'

In een voetbalprogramma zei Van Basten de Duitse woorden 'Sieg Heil' na een interview met een Duitse trainer. Volgens hem was het een mislukte grap en hij bood meteen zijn excuses aan. Toch is er wereldwijd ophef over.

Veel mensen krijgen een naar gevoel van de uitspraak 'Sieg Heil'. Die komt uit de Tweede Wereldoorlog en is in Duitsland zelfs verboden. In de volgende video zie je hoe dat precies zit: