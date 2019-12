Hier zitten kinderen met én zonder beperking bij elkaar in de klas

Bij basisschool De Kroevendonk in Roosendaal vinden ze het heel belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen. Hier zitten kinderen met én zonder beperking dus bij elkaar in de klas. De leerlingen uit groep 7 vinden dat hartstikke normaal.

In de klassen op De Kroevendonk zitten onder andere kinderen met het syndroom van Down. Ook zitten er kinderen met een lager IQ, ADHD, autisme en Gilles de la Tourette in de klassen. Wat je ook hebt, iedereen is er welkom.

375.000 kinderen

In Nederland zijn zo'n 375.000 kinderen en jongeren met een beperking of aandoening. Uit het onderzoek blijkt dat het leven van mensen met een beperking slechter is geworden.

In het onderzoek staan verschillende problemen waar deze kinderen last van hebben. Een daarvan is dat duizenden kinderen door hun beperking niet naar school kunnen.