Handig: een proefles op de middelbare school met je hele klas

Welke middelbare school past het beste bij jou? Om dat te ontdekken beginnen vanaf januari op veel scholen open dagen en proeflessen. Maar op sommige middelbare scholen heb je ook proeflessen voor hele klassen.

Best handig, want op die manier kun je met je hele groep 7 of groep 8 kijken hoe het werkt op een middelbare school. Ook is het misschien minder eng dan in je eentje of met je ouders een nieuwe school bezoeken.

Hoe denk jij daarover? Reageer op onze stelling!