Grote zorgen over daklozen in Nederland

Daklozen moeten meer hulp krijgen. Dat zeggen deskundigen die opkomen voor de rechten van mensen. Ze maken zich zorgen omdat steeds meer mensen dakloos worden.

Als je dakloos bent, kun je normaal gesproken terecht in een daklozenopvang. Maar bij de meeste opvanglocaties is het druk en is er te weinig plek. Soms moeten daarom ouders en hun kinderen gescheiden worden, omdat er geen plek is waar gezinnen samen kunnen slapen.

40.000

Tien jaar geleden waren er nog 20.000 daklozen in Nederland, nu zijn het er zeker 40.000. Dakloze mensen leven het meest in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Deskundigen willen dat premier Mark Rutte iets gaat doen. Hij moet meehelpen om te bedenken waar dakloze mensen kunnen slapen.