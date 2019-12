Grote brand in bakkerij Roermond

In Roermond staat een grote bakkerij in brand. In de fabriek worden vooral Mexicaanse producten zoals wraps en taco's gemaakt.

Volgens de brandweer is het pand helemaal verwoest. De brandweer probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar een andere fabriekshal. Het gebied rondom de fabriek is afgezet. Niemand mag dichtbij komen.

Waarschuwing

Mensen die in de buurt wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Ze hebben via een sms een waarschuwing gehad.

In het gebied hangt veel rook. Volgens sommige mensen komen deeltjes roet naar beneden. Die deeltjes zijn volgens de brandweer niet gevaarlijk.