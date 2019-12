Uitgezocht: Hoe ziet de koninginnenopleiding van prinses Amalia eruit?

Jij kunt nog kiezen wat voor baan je later wilt hebben, maar voor prinses Amalia staat dat al vast: zij wordt ooit onze koningin. Dat is best een zware baan, want als koning of koningin ben je het visitekaartje van Nederland en moet je bijvoorbeeld vaak met leiders van andere landen praten.

Amalia wordt langzamerhand een beetje voorbereid op het koningschap. Maar wat ze daar eigenlijk allemaal voor kunnen en wat moet ze leren? We vertellen het je in de nieuwe #Uitgezocht: