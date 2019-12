Dit zijn de presentatoren van het Eurovisiesongfestival

Het Eurovisiesongfestival wordt gepresenteerd door Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley. De afgelopen tijd gingen er al veel namen rond, want veel presentatoren vinden het een eer om het Songfestival te presenteren.

Gewonnen

Duncan Laurence won met zijn nummer Arcade in mei het Songfestival in Israël. Het was de eerste Nederlandse winst in 44 jaar. Door zijn winst mag Nederland het evenement in 2020 organiseren.

Op dinsdag 12 en donderdag 14 mei zijn de halve finales. De finale is op zaterdag 14 mei. Alle shows zijn in evenementenhal Ahoy.