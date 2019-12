Pas op met wat je op TikTok plaatst

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Veel hulporganisaties maken zich zorgen over de app TikTok. De app is heel populair bij jongeren. Je kan je favoriete artiest nadoen, dansen of meedoen aan challenges. De video's lijken onschuldig, maar je weet niet wie er allemaal mee kijkt. TikTokker Dreamon..04 is megapopulair op TikTok. Ze krijgt regelmatig leuke berichten binnen, maar ook wel eens rare berichten van vreemden.

Wat zie je er leuk uit, wat dans je sexy. wat een goed lichaam. TikTokker Dreamon..04

TikTokker Dreamon..04 was 13 jaar toen ze met TikTok begon. In het begin dacht ze niet na over het soort filmpjes dat ze maakte. Tot dat ze steeds vaker werd benaderd door vreemde mannen. Openbaar Wanneer je een account aanmaakt bij TikTok staat je profiel automatisch op openbaar. Dit betekent dat iedereen je video's kan zien, downloaden en doorsturen. Het kan zo zijn dat er mensen meekijken die uit zijn op chatgesprekken, naaktfoto's of seks met kinderen onder de 18 jaar. Hulporganisaties maken zich daar zorgen over. Vaak doen deze mensen zich voor als leeftijdsgenootjes, maar in het echt zijn ze veel ouder.

Vaak geven ze je complimentjes en aandacht. En daardoor lijkt het alsof ze heel aardig zijn, maar eigenlijk hebben ze verkeerde bedoelingen. Jacqueline Kleijer, Bureau Jeugd en Media

Vaak beginnen degene die je aanspreken pas later over seks. Wanneer je de persoon waarmee je chat al helemaal vertrouwd.

Vraag je af wie die filmpjes kan zien. En of je ook zo zou dansen als zo iemand bij je in de kamer staat. Voelt het dan nog goed? Dan is het oké. Jacqueline Kleijer, Bureau Jeugd en Media

Heb je toch iemand een foto gestuurd of iets persoonlijks verteld? Vertel het dan aan je ouders of iemand die je vertrouwd. Meer tips vind je op helpwanted.nl.