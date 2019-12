75 jaar geleden kwam Sinterklaas langs op een tank

Het is vandaag pakjesavond! Ook 75 jaar geleden werd Sinterklaas gevierd, maar dat zag er behoorlijk anders uit dan je nu gewend bent. Zo kwam Sinterklaas in Middelburg in de provincie Zeeland aan met een tank!

De Canadese soldaten waren in Nederland omdat ze delen van ons land bevrijd hadden van de Duitsers. Van 1940 tot 1945 was het namelijk oorlog in Nederland. In 1944 zijn een paar stukken van Nederland, zoals Zeeland, al bevrijd en daar kunnen ze dus weer in vrijheid Sinterklaas vieren.

Toch is het op veel plekken nog oorlog en daardoor is er erg weinig voedsel en geld. Daardoor waren er ook minder cadeaus en snoepgoed voor de kinderen.

Wijchen

De plaats Wijchen in Gelderland was al bevrijd. Daar deelden soldaten van de bevrijders snoep en cadeautjes uit aan kinderen. Op onze speciale site over de bevrijding zie je daar een filmpje van.