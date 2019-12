Er komt een nieuwe Elfstedenzwemtocht met bekende Nederlanders

Ook in 2020 is er weer een Elfstedenzwemtocht. Zwemmer Maarten van der Weijden vertelde dat gisteren tijdens het programma De Wereld Draait Door.

Het idee is dat bekende Nederlanders omstebeurt een stuk van de tocht gaan zwemmen. Maarten van der Weijden zwemt niet mee. Hij is coach en regelt de organisatie. Alleen als het echt moet, zal hij ook het water in gaan.