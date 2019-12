Een olietanker is vannacht tegen een brug aan gevaren. Het gebeurde om half 2 's nachts op de rivier de Waal bij de plaats Zaltbommel.

Het schip vervoerde een gevaarlijke stof. Volgens onderzoekers is de tanker niet lek geraakt en is de stof veilig overgepompt naar een ander schip.

Mist

Het was vannacht erg mistig. Of het ongeluk ook daardoor is gebeurd, is nog niet duidelijk.