Code geel in heel Nederland door dichte mist

Op weg naar school is het je vast opgevallen: er hangt dikke mist over Nederland. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Alleen op de Waddeneilanden is het niet mistig.

In heel Nederland geldt code geel. Dat betekent dat je goed moet opletten. In de loop van ochtend neemt de kans op dichte mist af.

Vliegveld Eindhoven

De mist begon gisteravond. Op het vliegveld van Eindhoven kunnen al sinds gisteren 17.00 uur geen vliegtuigen vertrekken.