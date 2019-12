Ontsnapte wallaby huppelt al vijf dagen rond

Er is al sinds zaterdag een wallaby op de vlucht. De kleine kangoeroe ontsnapte bij een boer en is nu op avontuur in de Gelderlandse stad Culemborg.

Eerst wilde de eigenaar geen hulp van de dierenambulance bij het vangen van de wallaby. Hij wilde graag zelf een poging wagen. Helaas was de kangoeroe net iets te snel voor de boer, dus vroeg hij tóch of de dierenambulance hem wilde helpen.