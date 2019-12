AZ kan eindelijk weer in eigen stadion spelen

Volgende week zondag speelt voetbalclub AZ waarschijnlijk weer in haar eigen stadion. Vier maanden geleden stortte het dak in, hierdoor kon er niet gespeeld worden. Nu een groot deel van het dak weggehaald is, kan er weer gevoetbald worden.

Onveilig

Maar of dit ook echt gaat gebeuren, is nog de vraag. De gemeente zegt namelijk dat het misschien te onveilig is voor publiek. En AZ wil de thuiswedstrijd tegen Ajax alleen spelen als er fans bij zijn.

Als de gemeente besluit dat er geen publiek in de tribunes mag zitten, dan moet de wedstrijd verplaatst worden naar volgend jaar. Ook kunnen ze ervoor kiezen de wedstrijd in het Amsterdamse stadion van Ajax te spelen.