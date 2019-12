Zeldzame goudjakhals gespot in Drenthe

In Drenthe is een wilde goudjakhals gefotografeerd. En dat is heel bijzonder, want het dier laat zich bijna nooit zien. Maar twee keer eerder is zo'n dier gezien in Nederland.

Speciale camera

De foto hierboven werd twee weken geleden gemaakt door een speciale camera die in het bos hangt. Deskundigen dachten eerst dat het een wolf was.