Merel (12) stopte met turnen door de huidaandoening psoriasis

Een rode huid, schilfers en jeuk. Kinderen die psoriasis hebben herkennen dat. Zo'n 30.000 kinderen in Nederland hebben de aandoening en het heeft vaak best veel invloed op hun leven. Merel heeft de aandoening ook en is gestopt met turnen vanwege de plekken.

Ik schaamde mij heel erg voor die plekjes en andere kinderen bleven maar kijken. Merel

Merel kreeg psoriasis toen ze 11 jaar was. Vooral tijdens het turnen werd dat een probleem. Ze kreeg daar vaak vervelende vragen en opmerkingen. Daarom wilde ze graag een lange turnbroek dragen, maar bij de turn-selectie mag dat niet. Merel besloot daardoor te stoppen met de sport.

Waardoor krijgen mensen psoriasis? Psoriasis is een huidaandoening met schilfers, roodheid en jeuk. Het is niet besmettelijk. Hoe het komt dat je de ziekte krijgt is niet bekend, maar als iemand in je familie de aandoening heeft is er een grotere kans dat je het als kind ook kan krijgen.