In de wijk Laak in Den Haag zijn vannacht meerdere auto's in brand gestoken. Door de branden was er veel politie in de wijk.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gefilmd dat door te geven.

Vreugdevuren

Het is al de hele week erg onrustig in meerdere wijken in de stad Den Haag. De onrust is begonnen sinds de gemeente heeft besloten dat er geen vreugdevuren meer op het strand mogen met Oud en Nieuw.