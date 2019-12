Daniël bleek ineens illegaal in Nederland te zijn

Daniël is geboren in Nederland, maar heeft nooit een Nederlands paspoort gehad. Dat komt doordat zijn moeder uit de Dominicaanse Republiek komt. Toen Daniël werd geboren werd hij in het paspoort van zijn moeder gezet.

Het is een heftige periode voor Daniël van 19 jaar uit Amsterdam. Hij werd 4 weken geleden door de politie opgepakt omdat hij illegaal in Nederland blijkt te zijn.

Sindsdien probeert hij een paspoort te krijgen, maar dat ging door allerlei dingen telkens mis. En zonder paspoort, mag je niet blijven in Nederland. Daarom werd hij opgepakt.

Gisteren kwam hij plotseling weer vrij, maar of hij in Nederland mag blijven is nog niet bekend. Wij spraken met Daniël over hoe dat voor hem is geweest. Je ziet het in de video hierboven.