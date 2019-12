Jongen van 5 gered uit puin van ingestorte grillroom

In Coevorden is een jongen van 5 gered uit het puin van een grillroom. Dat restaurant stortte gisteren opeens in na een explosie.

Hij is gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Volgens reddingswerkers ging het niet goed met hem. De jongen lag ruim 5 uur onder het puin.

Vader

De vader van het jongetje werd al eerder onder het puin vandaan gehaald. Hij was de eigenaar van het restaurant.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de explosie is.