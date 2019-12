'Nederlandse rivieren zitten vol met plastic'

Er drijft te veel plastic troep in rivieren. Dat zeggen deskundigen die er de afgelopen jaren onderzoek naar hebben gedaan. Ook in Nederland is dat een groot probleem.

90 procent van alle plastic troep in de oceanen komt uit rivieren. Dat komt doordat rivieren altijd naar zee stromen. Afval komt via land in het water terecht, en drijft dan via een rivier naar zee.