Oeps! RTL verklapt per ongeluk de finalisten van Expeditie Robinson

Spoiler alert! Sommige Expeditie Robinson-fans weten nu al welke kandidaten in de finale staan. Dat komt door een flinke blunder van RTL. Op de zender was per ongeluk al een promotiefilmpje van de finale te zien.

Daardoor heeft de zender verklapt welke deelnemers vanavond, in de halve finale, afvallen. De beelden werden zondagochtend uitgezonden en veel fans deelden het nieuws op social media.

Veel mensen balen ervan, omdat de halve finale vanavond nu niet meer spannend is.

Hieronder volgen spoilers. Lees niet verder als je niet wil weten wie de finalisten van Expeditie Robinson zijn.