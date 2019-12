NS zoekt de baasjes van knuffels

ns_online Station Den Haag Centraal

Elk jaar raken een boel knuffels hun baasje kwijt in de trein. In de #weekvandeverlorenknuffel proberen we elk jaar een aantal knuffels thuis te krijgen, het liefst nog voor de kerst. Help jij ons dit jaar mee? Hoe meer mensen de foto’s zien, hoe groter de kans dat we Erik, Heidi, Cor, Po en Huub thuis krijgen. Geef dit bericht een like of repost het in je Stories. Mensen taggen die in de buurt van het vindstation wonen mag natuurlijk ook: alles om dit bericht maar zoveel mogelijk te verspreiden. ⠀⠀⠀⠀ Erik de Eekhoorn kwam binnen op station #Eindhoven, Heidi de Herder in #Utrecht, Cor (kort voor Corine) het Konijn in #Gouda, Po de Panda in #DenHaagHS en Huub de Hond in #Leeuwarden. . . . #weekvandeverlorenknuffel #treinleven #stationskiekje #indetrein #ns_online #trein