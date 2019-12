Groot onderzoek: Is stotteren erfelijk?

Een van de deelnemers is Dean van 11 jaar. Hij stottert al sinds hij kan praten en waarschijnlijk gaat het bij hem niet over. Net als bij zijn moeder, die stottert ook.

De onderzoekers willen erachter komen of stotteren ook te maken heeft met DNA. Ze willen weten of stotteren erfelijk is.

DNA zit in iedere cel van je lichaam, zoals in je haren, je bloed en je speeksel dus. Het is een soort unieke code met alle informatie over jou. Je lengte, je haarkleur, de vorm van je neus... Alles staat in die code.