Radio-dj die fietser aanreed heeft veel spijt

Het filmpje is online veel te zien. Je ziet daar hoe Daniël erg gevaarlijk rondrijdt op de weg. Ook al heeft hij er spijt van, deskundigen zijn niet blij. Zij zien de dj namelijk als een voorbeeld voor kinderen. Het is volgens hen dus extra dom dat hij zich zo gedraagt.

Daniël heeft met organisaties moeten praten over wat hij fout deed. Voor zijn straf moet hij ook een speciale podcast maken over veiligheid in het verkeer.