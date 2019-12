Ajax is uitgeschakeld in de Champions League

Flink balen voor fans van voetbalclub Ajax. Het elftal verloor gisteren met 1-0 van Valencia. En dat betekent dat de Amsterdammers niet door zijn in de Champions League.

Dat is het belangrijkste Europese voetbaltoernooi. Ajax moest winnen of gelijk spelen om verder te gaan, maar dat is niet gelukt. In de 24ste minuut scoorde voetballer Rodrigo van Valencia de 1-0.

Kans

In de tweede helft kwam Ajax sterk terug en hadden de spelers vaak de bal. Halverwege de tweede helft kreeg Ajax-speler Hakim Ziyech nog een grote kans, maar die bal ging naast het doel.

Ajax had pech dat een aantal belangrijke spelers er niet waren. Zo speelden Quincy Promes, Zakaria Labyad en David Neres niet mee omdat ze geblesseerd zijn.

Europa League

Ajax gaat nu wel door in de Europa League. Dat is het op één na belangrijkste Europese voetbaltoernooi.