Steeds meer leerlingen op islamitische scholen

Er zitten steeds meer leerlingen op islamitische basisscholen. Dat zijn scholen waar kinderen les krijgen volgens de regels van de islam.

Opvallend

In 2008 zaten 9.324 leerlingen op zo'n basisschool. In 2018 waren dat er 15.078. Per 8 moslimkinderen gaat ongeveer 1 kind naar een islamitische basisschool.

Hoge Cito-score

Volgens wetenschappers komt de groei doordat de scholen steeds beter worden. Op de islamitische scholen scoren leerlingen de afgelopen jaren bijvoorbeeld het beste op de Cito-toets.