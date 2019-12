Busje met drugsafval gedumpt langs snelweg

Op een snelweg bij Liempde, in Brabant, heeft de politie een busje met drugsafval gevonden. En dat is opvallend, want meestal wordt drugsafval gedumpt op verlaten wegen, of in bosjes.

In het busje lagen veel spullen om drugs mee te maken.

Weggesleept

De politie onderzoekt nu wat er precies in het busje zit en wie het daar heeft achtergelaten. Het busje is inmiddels weggesleept.