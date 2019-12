Ajax, huts en wollah: dit zochten jullie het meest online

Wie is Duncan Laurence en wat betekent 'huts'? Bijna iedereen gebruikt Google om vragen te beantwoorden. De zoekmachine heeft nu de meest gebruikte zoektermen van het afgelopen jaar op een rijtje gezet. Gezocht Ajax, Madonna, WK Voetbal Vrouwen of Billie Eilish: het zijn een aantal woorden waar we veel naar hebben gezocht. De meest gebruikte zoekopdrachten zie je hieronder.

Meest gebruikte zoekopdrachten 1. Ajax

2. WK Voetbal Vrouwen

3. Notre Dame

4. Julen

5. Duncan Laurence

Over Duncan gesproken: hij werd van alle bekende Nederlanders het meest opgezocht én zijn Songfestival-nummer Arcade was ook het populairst. En er zijn meer artiesten waar veel naar werd gezocht in 2019.

Meest gezochte artiesten 1. Duncan Laurence

2. Madonna

3. Floor Jansen

4. Billie Eilish

5. Keith Flint

Nederlandse tv-programma's deden het ook weer goed in 2019. Of je nou naar Chateau Meiland keek of liever naar Heel Holland Bakt: dit zijn de meest gezochte programma's.

1. Chateau Meiland

2. Ex on the Beach

3. Heel Holland Bakt

4. Het Spaanse Dorp: Polopos

5. Leaving Neverland

Naast al die zoekopdrachten, zijn er ook flink wat vragen gesteld aan Google. En die zijn best geinig: