Robin woont in een instelling, maar die moet dicht

Er zijn grote problemen in de Jeugdzorg. Veel instellingen hebben geldproblemen en bij sommigen zijn de problemen zo groot dat ze dicht moeten.

De kinderen die er wonen zijn daar het slachtoffer van. Zij moeten binnenkort verhuizen. Een van die kinderen is Robin van 14 jaar. Hij heeft autisme en kan niet goed tegen verandering. Hij was dan ook woedend toen hij het hoorde dat zijn instelling in Hoenderloo moet sluiten.