Op steeds meer scholen hangen bewakingscamera's

Wordt de privacy van leerlingen wel gerespecteerd? Dat vragen deskundigen zich af nu steeds meer scholen bewakingscamera's hebben die kinderen in de gaten houden.

Niet live

De beelden die de camera's maken, worden niet live bekeken. Alleen als er een goede reden is, mag de school de beelden bekijken.

Een goede reden is bijvoorbeeld een vechtpartij of als er iets kapot wordt gemaakt. Dan zijn de beelden handig als bewijs. Zo kun je makkelijk zien wat er precies is gebeurd en wie het heeft gedaan.

Bordjes

Verder moet een school in het gebouw laten weten dat er gefilmd wordt en dat kunnen ze laten doen met bordjes.

Maar het is niet altijd duidelijk of scholen zich aan de regels houden. Privacy-deskundigen vinden dat scholen beter gecontroleerd moeten worden. Dat gebeurt nu niet.