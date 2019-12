Utrecht krijgt een speciale burgemeester voor ouderen

Utrecht krijgt een burgemeester speciaal voor ouderen. Ze noemen het een senioren-burgemeester. De burgemeester wordt vandaag gekozen en gaat samenwerken met de normale burgemeester.

Problemen

Er wonen steeds meer ouderen in Utrecht. De senioren-burgemeester moet opkomen voor deze groep, en problemen die ouderen hebben.

Er zijn nog drie kandidaten over in de race voor het burgemeesterschap. Die zie je in de foto hierboven.

Nodig of niet?

In sommige gemeenten heb je ook een kinderburgemeester. Wat vind jij van al die verschillende burgemeesters in één stad of dorp? Reageer op onze stelling!