Leraren op de basisschool krijgen meer geld

Meer geld per maand

Leraren gaan per maand 4,5% meer verdienen. Stel dat jouw juf of meester nu 2000 euro verdient, dan is dat straks ongeveer 2090 euro per maand.

Extraatje

Daarnaast krijgen ze één keer extra geld. Dat is 875 euro plus een derde deel van hun maandsalaris. Als je hetzelfde voorbeeld als hierboven gebruikt, is dat in totaal 1.535 euro.