Eerste kaarten voor het Songfestival in 20 minuten uitverkocht

Het duurt nog een half jaar, maar de eerste kaartjes voor het Songfestival zijn vandaag binnen 20 minuten uitverkocht. Het gaat om kaartjes voor twee halve finales en de finale op 16 mei.

23.000

Vandaag werden er bijna 23.000 kaartjes verkocht. Dit zijn niet alle tickets voor het Songfestival, want eind januari en in maart worden er nog meer kaartjes verkocht.

Toen bekend werd dat het Songfestival in Rotterdam wordt gehouden, maakten we daar deze video over: